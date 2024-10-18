Кордони 1991 чи 2022: Зеленський відповів, чи готова Україна до компромісу

Припинення війни на території України залежить не лише від рішень нашої держави. Діалог з Росією, підтримка українських партнерів – важливі аспекти, які також впливатимуть на результати домовленостей між сторонами.

Президент України зазначив, що складно говорити про компроміси щодо кордонів нашої держави. Про це він розповів в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Кордони України 1991 чи 2022 року

Володимир Зеленський підкреслив, що наша держава у будь-якому випадку не може визнавати окуповану землю територіями Росії.

Серйозною проблемою є те, що Владімір Путін вписав у конституцію країни-агресорки частину українських територій. За словами президента, це крадіжка.

Я впевнений, що це тимчасова окупація, і вона триватиме до того моменту, поки Україна юридично щось не закріпить,

– сказав він.

Важливий юридичний аспект

Зеленський зауважив, що може бути всяке. Це залежить від міцності українців, позицій партнерів чи змін у політиці. Проте є важлива історична деталь.

Наша земля закріплена у нашій конституції та у всіх міжнародних документах зі зрозумілими кордонами. Може бути по-різному, але поки Україна юридично не визнає хоча б одне село російським, то воно залишиться українським,

– наголосив президент.

До слова, Україна готова до дипломатичних переговорів із Росією, але лише за умови, якщо союзники посилять ЗСУ необхідним озброєнням, що забезпечить рівноправність за столом переговорів. Зеленський наголосив, що наявність зброї та підтримка Плану перемоги є важливими кроками для успіху України на дипломатичному рівні.