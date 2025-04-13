Гендиректорка Музею Києва Діана Попова померла

Поперла генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова. Вона була на цій посаді з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Жінка кілька років боролася з онкологією. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Музей Києва та мера столиці Віталія Кличка.

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Що відомо про смерть Діани Попової

Згідно з оприлюдненою інформацією, жінка тривалий час боролася з онкологією, у 2022 році вона почала хімієтерапію. У березні 2025 року написала, що "переживає найважчі тижні свого життя, одночасно, долаючи біль, хворобу, відчай, тотальне знесилення і розпач".

Вона гідно приймала виклики цих важких часів, вкладала в Музей усю свою нестримну енергію, залучала підтримку партнерів, надихала та гуртувала команду, прагнула, щоб музейні проєкти були яскравими та памʼятними,

– ідеться у повідомленні Музею.

Смерть Діани Попової прокоментував і Віталій Кличко. Відомо, що раніше вона була керівником Департаменту культури Київської міської державної адміністрації, а до цього працювала у бізнесі. На момент смерті Діані Поповій було 48 років.

"Минулого тижня ми презентували в музеї мистецьку інсталяцію з орігамі-птахів. Міжнародний проєкт, який став останнім для Діани. Презентували, на жаль, без неї. Світла памʼять Діані… Щирі співчуття родині та близьким", – написав мер.

До слова, минулого тижня на 88-му році життя помер народний художник України Франц Черняк. Його називали корифеєм сучасного українського художнього склярства. Він багато років працював професором кафедри художнього скла ЛНАМ і був учасником низки міжнародних і всеукраїнських виставок і симпозіумів.