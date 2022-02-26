Діаспора з США переказала 1 мільйон доларів для морпіхів з Маріуполя
26 лютого 2022 , 02:26Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Богдана Масляка
Українці з американського штату Іллінойс зібрали гроші для допомоги морпіхам з Маріуполя. За ці гроші бійцям закуплять спорядження.
Гроші нашим військовим відправили українці з Чикаго. Про це повідомив волонтер та керівник організації "Допоможи фронту" Богдан Масляк.
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1 000 000 доларів – Саме стільки, ми отримаємо допомоги на закупівлю спорядження для морпіхів, від обезбашенних благодійників українського походження з села Чікагівка, Іл'янойського повіту,
– пожартував Масляк.
Він додав, що українські військові робитимуть "смерть ворогам".
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