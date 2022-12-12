У Вільнюсі знесуть Дім Москви: звідки взялась ця будівля у серці Литви

Районний суд міста Вільнюса дав право Будівельній інспекції знести Дім Москви. Також він оштрафував державну установу, яка керує будинком.

Будівельній інспекції Вільнюса дали право на знесення незаконно збудованої будівлі. Вже найближчим часом складуть кошторис й оберуть підрядника.

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Звідки у Вільнюсі Дім Москви

Ідея Будинку Москви у Вільнюсі розвивалася з 2004 року, після візиту тодішнього мера Москви Юрія Лужкова до Вільнюса під час святкування 750-річчя коронації короля Міндовга. Тоді ж ухвалили рішення про реалізацію аналогічного проєкту вільнюського будинку у Москві.

Було оголошено, що "Московський дім" стане центром культурного та ділового співробітництва, метою якого є створення та подальший розвиток добросусідських відносин між Москвою та Вільнюсом. У 2008 році Вільнюське самоврядування видало дозвіл на будівництво будівлі на перехресті вулиць Рінктіне та Юозапавічюс, а будівництво розпочалося.

Однак у 2016 році окружний суд міста Вільнюса частково задовольнив позов Будівельної інспекції та визнав виданий самоврядуванням дозвіл незаконним, оскільки він порушує вимоги щодо висоти та щільності забудови, встановлені самим самоврядуванням у докладному плані цієї території.

Коли знесуть Дім Москви

у 2017 році Департамент державної безпеки зазначив, що перспективи проєкту "Московський дім" у Вільнюсі "мають відносно високе символічне та практичне значення для Росії як потенційного інструменту її впливу, внутрішньої політики та публічної дипломатії".

Ще у грудні 2016 року районний суд міста Вільнюса визнав недійсним документ про дозвіл на будівництво, виданий Вільнюським самоврядуванням у 2008 році та зобов'язав забудовника перебудувати будівлю. Але якщо будівельник не ремонтує об'єкт, державна установа зобов'язана його знести, а якщо вона цього не робить, то суд дозволяє Будівельній інспекції проводити роботи зі знесення.

У лютому 2020 року реалізацію рішення було продовжено на два роки, остаточні терміни його реалізації настали у жовтні цього року.

Планується, що знесення московських будинків завершиться до кінця 2023 року,

– мовиться у повідомленні інспекції.

Також державна установа виплатить штраф у розмірі 300 євро за кожен день невиконання рішення.

Інспекція стверджує, що виконала всі обов'язки, передбачені законом, і лише після цього звернулася до судового пристава-виконавця.