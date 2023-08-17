"Щось коїться": місцеві повідомляють про задимлення в окупованому Бердянську

Жителі окупованого Бердянська опублікували в мережі фото стовпа диму – попередньо палає щось за містом. Офіційну причину такого явища не повідомляють.

Станом на зараз ситуацію не коментували ні українська влада, ні гауляйтери окупованого міста.

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У Бердянську димно

Один з телеграм-каналів Бердянську повідомив, що "вибухів не було", але у районі порту Бердянська "щось дуже димно". На опублікованому фото помітно стовп диму в окупованому місті.

Згодом з'явилася інформація, що пожежа не на території порту, а за межами міста у полях. Канал додав, що "палає дуже сильно". Інформацію та фото надали місцеві жителі окупованого міста.

Задимлення в окупованому Бердянську / Бердянськ сьогодні

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