"Щось коїться": місцеві повідомляють про задимлення в окупованому Бердянську
Жителі окупованого Бердянська опублікували в мережі фото стовпа диму – попередньо палає щось за містом. Офіційну причину такого явища не повідомляють.
Станом на зараз ситуацію не коментували ні українська влада, ні гауляйтери окупованого міста.
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У Бердянську димно
Один з телеграм-каналів Бердянську повідомив, що "вибухів не було", але у районі порту Бердянська "щось дуже димно". На опублікованому фото помітно стовп диму в окупованому місті.
Згодом з'явилася інформація, що пожежа не на території порту, а за межами міста у полях. Канал додав, що "палає дуже сильно". Інформацію та фото надали місцеві жителі окупованого міста.
Задимлення в окупованому Бердянську / Бердянськ сьогодні
Росіяни у Бердянську: що відомо
- Окупанти використовують порт Бердянську для постачання зброї чи паливно-мастильних матеріалів. Також вони вивозять до Росії зібраний на окупованих територіях урожай.
- Однак, росіяни не можуть використовувати порт для транспортування важкої техніки – великі кораблі не можуть рухатися у мілкому морі.
- У понеділок 14 серпня у Бердянську окупанти також повідомляли про "бавовну" у районі порту. Тоді навіть окупанти ввімкнули сирену.