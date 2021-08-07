Росія у вогні: дим від масштабних лісових пожеж накрив навіть Китай і Монголію
Джерело:телеграм-канал Mash
Масштабні лісові пожежі, які вже не один тиждень тривають у російській Якутії, завдають шкоди не лише росіянам. Так, від їдкого диму потерпають й сусідні країни.
Згідно із супутниковими даними, дим від масштабних пожеж дістався до Монголії та Китаю.
Важливо Лісові пожежі з Росії перекинулися на сусідню Фінляндію
Лише за кілька днів вітер розніс хмари з підвищеною концентрацією дрібнодисперсними частинками розміром 2,5 мікрон і менше.Зверніть увагу! Їх вміст у повітрі є небезпечним для здоров'я громадян та перебуває на постійному контролі.
Чому дим небезпечний
Через свої дрібні розміри токсичні частки легко проникають відразу в кровотік, минаючи захисні бар'єри. А відтак наслідки для здоров'я можуть бути найрізноманітніші: від алергії, нежиті, бронхіту і до інфарктів, інсультів, онкології, неправильного розвитку плода у вагітних.
Загалом останніми даними токсичний дим російських пожеж накрив площу в 5,3 мільйона квадратних метрів. А це – майже на мільйон більше, ніж вся територія Євросоюзу.
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Як поширюється дим від пожеж в Росії: дивіться відео
Що відомо про лісові пожежі у Росії
- У російській республіці Карелія лісові пожежі спалахнули понад тиждень тому. Загалом там зафіксували 39 вогнищ на 5,7 тисячі гектарів.
- Складна обстановка була у щонайменше чотирьох районах. Від пожеж на передодні сильно постраждала Якутія. Там вогонь охопив понад 858 тисяч гектарів.
- Раніше влада навіть запровадила режим надзвичайної ситуації, який діяв у 8 регіонах Росії до 1 серпня.