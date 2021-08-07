Росія у вогні: дим від масштабних лісових пожеж накрив навіть Китай і Монголію

7 серпня 2021 , 20:52
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Джерело:

телеграм-канал Mash

Масштабні лісові пожежі, які вже не один тиждень тривають у російській Якутії, завдають шкоди не лише росіянам. Так, від їдкого диму потерпають й сусідні країни.

Згідно із супутниковими даними, дим від масштабних пожеж дістався до Монголії та Китаю.

Важливо Лісові пожежі з Росії перекинулися на сусідню Фінляндію

Лише за кілька днів вітер розніс хмари з підвищеною концентрацією дрібнодисперсними частинками розміром 2,5 мікрон і менше. 

Зверніть увагу! Їх вміст у повітрі є небезпечним для здоров'я громадян та перебуває на постійному контролі.

Чому дим небезпечний

Через свої дрібні розміри токсичні частки легко проникають відразу в кровотік, минаючи захисні бар'єри. А відтак наслідки для здоров'я можуть бути найрізноманітніші: від алергії, нежиті, бронхіту і до інфарктів, інсультів, онкології, неправильного розвитку плода у вагітних.

Загалом останніми даними токсичний дим російських пожеж накрив площу в 5,3 мільйона квадратних метрів. А це – майже на мільйон більше, ніж вся територія Євросоюзу.

Росія продовжує потерпати від лісових пожеж: дивіться відео

Як поширюється дим від пожеж в Росії: дивіться відео

Що відомо про лісові пожежі у Росії

  • У російській республіці Карелія лісові пожежі спалахнули понад тиждень тому. Загалом там зафіксували 39 вогнищ на 5,7 тисячі гектарів.
  • Складна обстановка була у щонайменше чотирьох районах. Від пожеж на передодні сильно постраждала Якутія. Там вогонь охопив понад 858 тисяч гектарів.
  • Раніше влада навіть запровадила режим надзвичайної ситуації, який діяв у 8 регіонах Росії до 1 серпня.
Автор: Альона Захарова