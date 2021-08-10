Дим від лісових пожеж в Якутії досягнув Північного полюса

Лісові пожежі лютують в Росії уже місяць. Влада переконує, що ситуація під контролем, однак стихія не вщухає. У NASA повідомили, що дим від пожеж досягнув Північного полюса.

Уперше небо Арктики вкрило димом від лісових пожеж. Це зафіксував супутник Aqua.

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Масштаби викидів вуглекислого газу вражають

У космічному агентстві повідомили, що дим протягнувся на 3200 кілометрів від Якутії до Північного полюса. Також хмари диму вкрили небо над частиною Монголії, включно зі столицею Улан-Батором.

За підрахунками вчених, пожежі в Росії спровокували викид в атмосферу 505 мегатонн вуглекислого газу. Це на 55 мегатонн більше, ніж за весь 2020 рік. Такими є дані атмосферного моніторингу в рамках програми "Коперник".

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З 9 серпня режим надзвичайної ситуації діє на території Якутії, Красноярського краю та Іркутської області. Також від пожеж страждає Чукотка, Карелія, Магаданська, Челябінська й Томська області, Алтайський та Хабаровський краї.

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Станом на 10 серпня пожежі охопили 1,5 мільйона гектарів.

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