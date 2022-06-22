Діпфейки, Ddos-атаки, брехня: представник Google на засіданні ООН розгромив російську пропаганду

На засіданні Радбезу ООН 21 червня голова компанії Jigsaw, яка входить до Google Джаред Коен вщент розгромив російську пропаганду. Він розповів, які інструменти використовує країна-агресорка в інформаційній війні проти України.

Джаред Коен відзначив, що Україна протягом останніх 8 років найбільше у світі зазнавала потужних кібератак. Крім того, Росія використовує чимало інших методів пропаганди у війні з Україною.

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Які методи використовує пропаганда

Кібератаки

Найперше Джаред Коен виділив кібератаки, у тому числі й Ddos-атаки. За його словами, такі дії росіян ускладнюють для українців доступ до державних органів, банків тощо.

Діпфейки

Хакерські атаки на українські сайти та ресурси стали поширеними не лише під час повномасштабної війни, але й напередодні неї. У січня 2022 року на сайти українських державних структур було здійснено масштабну кібератаку. Згодом атаки зазнали й українські банки. У переддень повномасштабного вторгнення Ddos-атаки зазнав сайт 24 каналу . Однак після повномасштабного вторгнення такі випадки стали частішими.

Крім цього, Коен відзначив ще один інструмент російських пропагандистів. Мова йде про діпфейки. Для того, щоб очорнити українців та українського президента, росіяни активно використовують цей інструмент.

Тут варто згадати "шедевр російської пропаганди" – діпфейк з Володимиром Зеленським, де нібито наш президент каже Збройним Силам скласти зброю та припинити спротив. Витвір пропагандистів викликав лише сміх і не більше.

Фальшивий фактчекінг

Джаред Коен також відзначив спроби росіян "контролювати" наратив про війну, яку війною країна-агресорка не називає. Для того, щоб звинуватити Україну в брехні, Росія використовує фальшивий фактчекінг, які нібито "розвінчують українські фейки".

Коен зазначив, що такі дії пропагандисти роблять для того, щоб запевняти людей у тому, що правду кажуть саме вони.

Брехливі свідчення

Ще один метод пропагандистів, про який на засіданні Радбезу ООН згадав Джаред Коен – використання брехливих свідчень для провокації насилля та його виправдання. Як приклад Коен навів введення терміну "нацисти" щодо українців, щоб показати наш народ як "нелюдів", щоб виправдати війну. Глава компанії Jigsaw наголосив, що саме це призвело до вчинення російськими окупантами воєнних злочинів на території нашої держави.

Важливо! Для брехливих свідчень російські окупанти часто використовують викрадених та полонених українців. Під тиском окупанти змушують давати наших громадян коментарі пропагандистам. Таких випадків, на жаль, є чимало. Наприклад, окупанти так змушували давати коментарі у викраденого начальника пожежної станції Енергодара Віталія Трояна. На щастя, рятувальника вдалося повернути з російського полону.

Відімкнення від українського інтернету

Джаред Коен також виокремив проблему, яка стосується тимчасово окупованих територій. Російські загарбники відключають ці території від українського інтернету та приєднують до російського.

Кордони залишаються предметом суперечок, однак цифрові межі вже заморожені,

– наголосив Коен.

Також варто зазначити, що російські окупанти намагаються під'єднати тимчасово захоплені території до російських мереж зв'язку.

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