Дипломати ЄС і США провели перше засідання діалогу високого рівня щодо Росії

Дипломати ЄС і США провели у Вашингтоні перше засідання діалогу високого рівня щодо Росії. Штати представляла Вікторія Нуланд – заступниця державного секретаря.

Євросоюз представляв Енріке Мора – іспанський дипломат, заступник генсекретаря європейського зовнішньополітичного відомства. Темою засідання була координація політики, спрямованої на припинення війни Росії з Україною.

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Нуланд та Мора засудили варварську війну, яку проти України веде Кремль. Білоруська влада його підтримує.

Російські військові завдають ударів по цивільному населенню. Дії окупантів призводять до масових жертв та постраждалих. Росія має негайно припинити це.

США відстежуватимуть повідомлення про воєнні злочини. Отриманою інформацією вони ділитимуться з союзниками та міжнародними організаціями. Для притягнення винних до відповідальності залучать усі доступні інструменти.

Дипломати ЄС і США обговорили санкції, запроваджені проти Росії, а також – ізоляцію країни-окупантки від міжнародної фінансової системи.

Сторони також наголосили на важливості, щоб Китай підтримував негайне припинення бойових дій, створення гуманітарних коридорів та запобігання будь-яким ризикам ескалації у майбутньому.

Вони також наголосили, що й надалі закликатимуть Китай не обходити та не підривати санкції проти Росії, а також жодним способом не підтримувати російську агресію у бік України,

– мовиться у повідомленні.

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