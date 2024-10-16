Вперше за 24 роки до Вашингтону прибули панди-дипломати з Китаю: що це означає

Майже рік зоопарк у Вашингтоні залишався без панд, однак тепер Китай погодився надіслати до США своїх панд-диломатів. Цей крок стане приємною подією у доволі напружених стосунках двох країн.

Вантажний літак FedEx з символічною назвою "Panda Express" привіз до Вашингтону двох трирічних панд, повідомляє CNN.

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Пекін відновлює "пандодипломатію" зі США

Вперше за 24 роки США отримують панд від Пекіну. Їх звати Бао Лі та Цин Бао, їм по 3 роки.

Цінний вантаж під належною охороною доставили до Смітсонівського національного зоопарку, де вони залишаться на правах оренди на 10 років із щорічною оплатою в 1 мільйон доларів на підтримку зусиль по збереженню природи в Китаї.

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Персонал зоопарку буде допущений до панд з 10 січня, а широкій публіці їх покажуть 24 січня 2025 року.

Ведмеді будуть перебувати на карантині 30 днів, поки в зоопарку їм облаштовують належне середовище для розвитку та активностей.

Попередня пара панд Смітсонівського інституту повернулася до Китаю зі своїм дитинчам у листопаді минулого року, коли закінчився термін їхньої оренди. Їх слізно проводжали, а зоопарк залишився без панд на 11 місяців.

Відновлення пандодипломатії це позитивне явище в напружених стосунках США та Китаю.

Під час церемонії проводів у понеділок біля бази Дуцзян’ян директор Вашингтонського зоопарку Бренді Сміт привітала півстолітню співпрацю Смітсонівського інституту з китайськими партнерами щодо збереження панд.

Ці улюблені чорно-білі ведмеді є іконами у Вашингтоні, іх обожнюють в усьому світі. Наша команда та легіони шанувальників з нетерпінням чекають можливості вітати Бао Лі та Цин Бао в Смітсонівському національному зоопарку,

– зазначила вона.

Бао Лі та Цин Бао

Бао Лі народився у південно-західній китайській провінції Сичуань, проте має і американське коріння. Його бабуся народилася у Національному парку США у 2013 році, а через чотири роки повернулася до Китаю. Його бабуся та дідусь Мей Сян і Тянь Тянь жили в американському зоопарку 23 роки, поки їх оренда не скінчилася минулого року.

Бао Лі має характер. Він дуже нагадує мені свого дідуся Тянь Тяня,

– каже Маріель Лаллі, доглядачка панд із Національного зоопарку.

Цин Бао ж навпаки інтровертна. Вона часто спить на своїй конструкції для скелелазіння або відпочиває на дереві.

Вона дуже стримана. Вона не завжди приходить, коли її кличуть, тому що воліє займатися своїми справами. Отже, вона трохи більш незалежна, ніж Бао Лі,

– пояснює Лаллі.

Вона додає, що Цин Бао досить маленька, тому людям повинна сподобатися така маленька ведмедиця.



Доглядачка панд Маріель Лаллі / Фото Evelio Contreras/CNN

Лаллі провела 10 днів, знайомлячись із двома пандами на дослідницькій базі в Дуцзян'яні, місті, розташованому неподалік від рідного середовища проживання ведмедів у пишних зелених горах.

Рен Чжіцзюнь, китайський доглядач, який доглядав за двома ведмедями на карантині, помітив велику різницю в їхніх смаках. Бао Лі любить пагони бамбука, він може з'їсти його вдвічі більше, ніж Цин Бао, яка натомість найбільше полюбляє моркву та яблука.

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