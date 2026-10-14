Директор ФБР Патель прибув до Москви,– ЗМІ

Директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Пател 14 жовтня прибув до Росії. За інформацією ЗМІ, посадовець планує провести переговори з представниками ФСБ та відвідати Москву і Санкт-Петербург.

Про це повідомило видання MS NOW з посиланням на власні джерела.

Що відомо про візит?

Поїздка американського посадовця відбулася в умовах повної таємності. За лічені години до прибуття речник російського диктатора Дмитро Пєсков відмовився коментувати повідомлення про приїзд, зауваживши, що візити очільників іноземних спецслужб традиційно не анонсують.

Ще в липні видання Politico писало про підготовку можливого візиту очільника бюро до Росії у середині жовтня. За інформацією журналістів, план передбачав відвідання Москви та Санкт-Петербурга, хоча графік і точний маршрут залишалися відкритими для змін.

Раніше, 5 серпня, агентство Reuters повідомляло, що керівник ФБР налагодив нові канали співпраці з правоохоронними органами Росії та Китаю для боротьби з транснаціональною злочинністю. У матеріалі зазначалося, що такі контакти викликали занепокоєння в американській розвідці через відхід від попередньої політики Вашингтона.

Нагадаємо, Директор ЦРУ Джон Реткліфф 25 серпня 2026 року таємно відвідав Москву. Він прибув через Ригу на військово-транспортному літаку США. Очільник розвідувального управління провів переговори з представниками російських спецслужб, під час яких обговорювали війну проти України, ризики ескалації з НАТО та можливу тристоронню зустріч Дональда Трампа, Володимира Путіна й Володимира Зеленського.

За даними ЗМІ, тоді Реткліфф також попередив російську сторону про ризик стратегічної поразки у війні та економічного занепаду. У цей період США, за повідомленнями медіа, просили Україну тимчасово утриматися від ударів по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах Росії. У США назвали візит Реткліффа "напіврутинним".