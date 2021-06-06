Директор ФБР порівняв атаки хакерів на США з терактом 11 вересня

Директор Федерального бюро розслідувань Крістоф Рей порівняв масштабні кібератаки на США з терактом 11 вересня 2001 року. За його словами, "є багато паралелей".

Глава ФБР зазначив, що наразі вони розслідують 100 видів нападів з використанням програм-вимагачів. Більшість з них пов'язані з хакерами, які працюють з території Росії.

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Паралель між кібератаками та терактами

Крістофер Рей наголосив, що нещодавню серію кібератак на уряд та американські корпорації можна порівняти з труднощами, які утворилися у сфері оборони в результаті терористичних атак 11 вересня 2001 року.

Є багато паралелей, це дуже важливо, і ми приділяємо багато уваги цьому. Є певна спільна відповідальність не лише між урядовими організаціями, але й приватним сектором, та навіть звичайними американцями,

– сказав він.

Директор ФБР вважає, що недавня серія атак на США показала, яких збитків хакери можуть заподіяти американцям.

За його словами, тепер громадяни розуміють, що ці зломи здатні вплинути на повсякденне життя. Наприклад, під час покупки "бензину або гамбургера".

Хакерська атака на компанію JBS: що відомо

Північноамериканські та австралійський філії JBS SA 1 червня стали жертвами хакерських атак. Через інцидент компанії в Австралії довелося повністю зупинити роботу.

Федеральне бюро розслідувань заявило, що за атакою стояла російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi).

Джо Байден, відповідаючи на запитання репортера, чи вживатиме він заходів проти Володимира Путіна, заявив, що "уважно вивчає це питання".

Влада Сполучених Штатів розглядає кібератаки на американські компанії, які останнім часом почастішали, як загрозу нацбезпеці. Тому в уряді готують наступальні кібероперації проти хакерів Росії.

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