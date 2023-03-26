Хоче перевірити особисто: Гроссі незабаром приїде на ЗАЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі особисто відвідає Запорізьку атомну електростанцію, яка тимчасово окупована росіянами. Візит запланований на наступний тиждень.

Гроссі заявив, що хоче особисто оцінити ситуацію з ядерною безпекою на ЗАЕС, а також підкреслити нагальну потребу захистити станцію під час війни Росії проти України.

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Це буде вже друга його поїздка на захоплену росіянами електростанцію. Востаннє він був на станції 1 вересня.

Я вирішив знову поїхати на Запорізьку атомну електростанцію, щоб на власні очі побачити, як розвивається ситуація з вересня та поспілкуватися з тими, хто експлуатує об’єкт у цих безпрецедентних та дуже складних умовах. Я, як і раніше, сповнений рішучості продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб допомогти зменшити ризик ядерної аварії під час трагічної війни в Україні,

– наголосив Гроссі.

Генеральний директор МАГАТЕ додав, що його поїздка в Україну також має на меті забезпечити підтримку регулярної ротації місії Агентства на ЗАЕС з огляду на дуже складні обставини, з якими стикнулися під час попередньої ротації в лютому, яка була відкладена майже на місяць.

Гроссі супроводжуватиме нова, вже сьома група експертів МАГАТЕ, яка працюватиме на ЗАЕС.

Востаннє ротація інспекторів МАГАТЕ відбулася 2 березня 2023 року. Її мали провести на початку лютого, проте загарбники її блокували.

Ситуація на ЗАЕС не покращилася

Він наголосив, що попри постійне перебування експертів МАГАТЕ на електростанції впродовж семи місяців, ситуація на ЗАЕС нестабільна.

"Загрози ядерній безпеці надто очевидні, як і необхідність діяти негайно, щоб запобігти аварії з потенційними радіологічними наслідками для здоров’я людей та навколишнього середовища в Україні й за її межами. Тому я продовжую працювати над пропозицією щодо захисту станції", – зауважив Гроссі.

Все, що варто знати про захоплення ЗАЕС

Окупанти захопили ЗАЕС у ніч проти 4 березня 2022 року. Загарбники розмістили на майданчику станції військову техніку та боєприпаси.

Вони постійно обстрілюють прилеглу територію і саму станцію, руйнуючи лінії електропередачі і спричиняючи відключення зовнішнього живлення.

На майданчику ЗАЕС перебувають близько 500 російських загарбників.

Днями стало відомо, що МАГАТЕ більше не розглядає створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції. Наразі мовиться про припинення бойових дій.

Президент України наполягає на пошуку механізмів для звільнення Запорізької АЕС від російських загарбників, адже наразі жодна міжнародна інституція не може цьому зарадити.