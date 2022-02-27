Один з директорів "Укроборонпрому" потрапив під обстріл: він самотужки забирав запчастини

Один з директорів "Укроборонпрому" потрапив під обстріл. Це трапилось, коли він особистою машиною забирав запчастини.

До таких дій працівники та керівництво вдаються через напружений темп роботи. Про це на підтриємстві розповіли 27 лютого.

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Один з диреторів Укроборонпрому потрапив під обстріл

Вночі (мовиться про ніч проти 27 лютого – 24 канал) один із директорів підприємств особистою машиною забирав запчастини та потрапив під обстріл,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що він перебуває в лікарні.

Ба більше, у держконцерні "Укроборонпром" розповіли, що:

оранізували цілодобовий поточний прийом від всіх силовиків техніки для ремонту;

робітники, інженери, конструктори живуть практично або у бомбосховищі, або у цехах;

військові постійно приїздять та забирають створене за ці дні озброєння;

за потреби працівники заводів самостійно, на своїх машинах відвозять зброю, не чекаючи на прибуття військових.



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