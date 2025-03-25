Українці битимуться голими руками, якщо буде потрібно, – директор ЦРУ

Директор ЦРУ Джон Реткліфф висловив упевненість у незламності українців. За його словами, якщо умови майбутньої мирної угоди їх не влаштують, то вони "будуть битися голими руками".

Повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Джона Реткліффа під час слухань у Сенаті США щодо глобальних загроз національним інтересам Америки.

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Як директор ЦРУ прокоментував здатність ЗСУ тримати удар росіян

Сенатор-республіканець Джеррі Моран запитав у Реткліффа про здатність ЗСУ тримати удар російських агресорів. На що директор ЦРУ заявив, впевнений у незламності українців.

Що стосується українського спротиву, то український народ і армія недооцінюються вже кілька років. Я переконаний, на основі своїх роздумів і розвідданих, що вони будуть битися голими руками, якщо буде потрібно і якщо їх не влаштують умови мирової угоди,

– зазначив Реткліфф.

Крім того, він зазначив, що мирні переговори, які тривають, відображають, що президент США Дональд Трамп прагне припинити війну в Україні назавжди. За словами Реткліфф, ЦРУ вже вжили заходів, "щоб підтримати цю мету президента щодо міцного миру".