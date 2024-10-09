У росіян не працюють трансляції з дронів через заборону месенджера Discord у Росії

Росіяни продовжують вести свою боротьбу із "згубним впливом Заходу". Втім, заблокувавши месенджер Discord вони лише допомогли ЗСУ на фронті.

Зокрема, окупанти на фронті втратили доступ до трансляцій з БпЛА. З цього приводу уже почали скиглити пропагандистські телеграм-канали, передає 24 Канал.

Дивіться також Discord в Росії офіційно заблокували: як це вплине на росіян

Як заборона Discord вплинула но окупантів

Кремль, намагаючись захистити російську молодь від "згубного впливу Заходу", випадково нашкодив окупантам в Україні. Після блокування месенджера Discord загарбники зіткнулися з проблемами під час використання безпілотників.

Зокрема, оператори російських БпЛА більше не можуть передавати трансляцію зі своїх дронів до командних пунктів або інших підрозділів. Військові масово скаржаться на те, що це ускладнює виконання бойових завдань.

Також деякі популярні "z-пабліки" пишуть, що заборонивши Discord в Росії, російські війська в Україні були відкинуті на рівень березня 2022 року.

Як окупанти відреагували на блокування Discrod / Скриншоти

Нагадаємо, що вслід за Росією Discord також заблокували у Туреччині. Це сталося через інциденти, пов'язані з грумінгом, шантажем і кібербулінгом.