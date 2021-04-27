Фальшива довідка і брехня про участь у конференціях: ЗМІ проаналізували дисертацію Киви

Ілля Кива у своїй кандидатській дисертації використав довідку з підробленим підписом. Крім того, народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" вказав наукові конференції, в яких не брав участі.

Про порушення та брехню у кандидатській роботі Киви йдеться в матеріалі журналіста Данила Мокрика.

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Неправда про участь у конференціях

Перед захистом дисертації науковцю потрібно опублікувати низку наукових статей і виступити на наукових конференціях.

У своїй дисертації Кива вказав дані про публікації матеріалів із виступів, однак це виявилося неправдою – депутат називав ті сторінки збірників, яких насправді не було.

Зокрема, він писав, що матеріал із виступів опублікований у збірнику на сторінках 152 – 154, однак у самому збірнику було лише 144 сторінки.

Фейкові довідки

Також для захисту дисертації Кива надав низку довідок, які начебто підтверджують, що свої наукові напрацювання він застосовує на практиці. Один із документів видала громадська організація "Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління".

Однак журналісти з'ясували, що підпис на цій довідці підробили. В організації виданню це не прокоментували. Але через 2 дні інститут, де мав захищати роботу Кива, змінив файл із дисертацією, вказавши прізвище іншої людини, яка підписувала довідку.

Цікаво, що й старий файл в інституті не видалили — журналісти виявили на сайті одночасно 2 дисертації Киви, одна з яких містить фейковий підпис.

Окрім того, виконавчою директоркою цієї громадської організації є офіційна опонентка Киви на захисті дисертації.

Також Кива у своїй роботі використовував вигадані терміни та неправильно посилався на першоджерела.

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Захист дисертації Іллі Киви: основне

26 квітня народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" захистив кандидатську дисертацію на тему "Механізм впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС і України)".

У мережі оприлюднили фрагмент із захисту дисертації, коли один з членів приймальної комісії поставив Киві запитання, однак той уникнув відповіді.

Під час захисту вхід до аудиторії блокували 3 чоловіків – Кива зазначив, що це студенти чи аспіранти. Ці ж чоловіки супроводжували Киву у вбиральню та оберігали від журналістів.

Окрім того, до зали спочатку пускали не всіх журналістів. Пропустили лише Newsone, "112 Україна", ZIK та "Прямий незалежний".

Науковий ступінь Киви викликав бурхливу реакцію мережі. А викладач Українського Католицького Університету Олександр Ябчанка на знак протесту спалив свій диплом кандидата медичних наук.

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