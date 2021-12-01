Дистанція війни: як "Марафон, який ніхто не хоче бігти" об'єднав українців

"Марафон, який ніхто не хоче бігти" розпочався в українському Нью-Йорку Донецької області, лише за кілометр від лінії фронту, у день знаменитого Нью-Йоркського заходу.

"Українські воїни гинуть, тобто миру на сході немає"

Андрій Кондеревич родом з міста Дрогобича, Львівської області. Останні 15 років чоловік проживає у США, працює інженером на заводі, де виготовляють деталі до літаків. Розповідає, що старається вести активний та здоровий спосіб життя: любить бігати, ходити в гори, грати в теніс, кататися на велосипеді, займатися у спортзалі.

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7 листопада він пробій свій п'ятий Нью-Йоркський марафон та підтримав проєкт "Марафон, який ніхто не хоче бігти". Про цю ідею йому розповіли на вечері, яку організував "Ukrainian Running Club NY".

Деякі люди говорять – те все, що відбувається в Україні є політикою, на цьому заробляють гроші, намагаються нас посварити й так далі. Для мене особисто та і насправді ця війна, розпочата Росією, є боротьбою за майбутнє України,

– розповідає він.

І додав: "Тому я пробіг і таким чином я підтримав Україну, людей, котрі її захищають від російської агресії та усіх тих, хто тим чи іншим способом допомагає та бере участь – волонтери, медики, журналісти, донори, різні діячі, у боротьбі за майбутнє України".

"Ця війна, розпочата Росією, є боротьбою за майбутнє України" / Фото – з фейсбуку марафонця

Чоловік каже, що це дуже важливо, адже війна вже продовжується восьмий рік і увага світової спільноти до цього вже не така як, наприклад, 5-7 років тому. На його думку, це і є найнебезпечніше, адже змінивши тактику, російська стратегія – завоювати Україну – зовсім не змінилися. Пригадує, як після марафону прийшов на роботу та надів дві медалі – Нью-Йоркського марафону та "Марафону, який ніхто не хоче бігти".

Усі мене питають – чому у мене дві медалі і я розповів за український Нью-Йорк. Минулого тижня ті ж самі люди мені говорять, що на кордоні з Україною близько 100 тисяч російських солдатів. Тобто, завдяки цьому проєкту вдалося привернути увагу людей до подій в Україні. Це доказ, що цей проєкт є дуже важливим,

– каже Кондеревич.

У США чоловік переїхав через місяць після закінчення університету. Тому, зазначає, що світогляд, принципи, цінності, характер були сформовані в Україні.

Мої дві похресниці, багато друзів, серед котрих є і "кіборги" з Донецького аеропорту, родичі, хороші знайомі проживають в Україні. Тому я стараюся слідкувати за подіями в Україні й для мене дуже важливо, що там відбувається,

– зазначає він.

"Я розповів за український Нью-Йорк" / Фото – з фейсбуку Андрія Кондеревича

Він каже, що коли люди, яких він дуже поважає і довіряє розповіли про цей проєкт, то був дуже вражений, що "в Україні у Донецькій області, всього кілометр від лінії фронту є свій Нью-Йорк і там проводиться такий захід". Тому, з великою радістю взяв участь у ньому. "Марафон, який ніхто не хоче бігти" / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук Мотивація – показати та пригадати світу, що не заважаючи ні на які мирні угоди та обіцянки Росії, війна в Україні триває та російська агресія продовжується: кожного дня стріляють, українські воїни гинуть, тобто миру немає на сході України,

– додав він. Павло Чебурей розповідає, що біжить цей марафон, щоб нагадати самому собі та людям про те, що в Україні війна. Я хочу нагадати іншим людям, що є ті, які біжать цю дистанцію за них, цю дистанцію війни,

– метафорично зазначив учасник. "Є ті, які біжать дистанцію війни" / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук Іван Затварський каже, що подія почалася з двох коментарів у Facebook. Він разом зі своїм товаришем вирішили бігти вдвох. В результаті, за два тижні, з'явилося понад 30 охочих. Чоловік каже, що "біжать різні люди, які так чи інакше зв’язані з фронтом". Тобто, хтось був волонтером, а хтось допомагав, відповідно до своїх можливостями. Ми хочемо нагадати всім, що цей марафон триває вже вісім років. Тут беруть участь солдати, волонтери, цивільні люди, які працюють на нашу перемогу. І сьогодні ми вибрали для себе доволі специфічну дистанцію – 12 кілометрів. Дехто з нас біжить її в бронежилетах, як символічний знак подяки

– розповідає він. "Дехто з нас біжить її в бронежилетах, як символічний знак подяки" / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук Затварський зазначає, що біжить, щоб згадати українських воїнів. І, на жаль, зауважує він, не всі змогли повернутися через війну. Читайте Бойовики почали масштабні військові навчання на Донбасі

Акція триватиме, поки бігуни з усього світу будуть готові бігти. Українські полярники також нещодавно взяли участь в акції.

Полярники підтримали акцію / Фото facebook.com/AntarcticCenter