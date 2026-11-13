Маскують під листя: у Херсонській МВА попередили про дистанційне мінування з дронів

Російські війська посилили удари по Херсону та почали масово застосовувати дистанційне мінування з безпілотників 13 листопада. Окупанти скидають вибухівку, маскуючи її під сухе осіннє листя та гілки на вулицях міста.

Як розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько в ефірі 24 Каналу, інтенсивність обстрілів обласного центру відчутно зросла. Протягом минулої доби під ударами ворожої артилерії та БпЛА опинилися Херсон, Антонівка, Комишани та Придніпровське, де пошкоджень зазнали житлові будинки, приватні машини й медичні заклади.

Підступні пастки та захист міста

Окрім регулярних артилерійських нальотів, серйозну загрозу для цивільних становить скидання вибухонебезпечних предметів із безпілотників. Російські військові цілеспрямовано користуються сезонними факторами, аби замаскувати пастки на вулицях.

Особливо зараз, в осінній період, коли опадає листя, росіяни вдаються до дистанційного мінування і маскують міни під листя та гілки. Якщо люди бачать підозрілі предмети, потрібно повідомляти спеціальні служби за номерами 101 та 102,

– закликав Шанько.

Аби захистити людей від уламків та ударів, у Херсоні вже змонтували майже 300 мобільних укриттів. Також комунальні служби закрили антидроновими сітками понад 70 кілометрів найнебезпечніших ділянок доріг та вулиць міста.

Ярослав Шанько розповів про ситуацію в Херсоні та підготовку до зими

Евакуація перед зимою

Попри захисні заходи, керівництво міста наполегливо закликає людей виїжджати з червоних зон на зимовий період. Зокрема, у мікрорайоні Корабел досі залишається близько 150 жителів, які змушені зимувати без опалення, світла та базових комунікацій. Для виїзду цивільних діють спеціальні транзитні центри, а допомогу надають волонтери та правоохоронці.

Раніше повідомлялося, що після завершення гуманітарного перемир'я російські війська посилили атаки на Правобережжя Херсонщини та підтягнули нову зброю на окуповані рубежі.