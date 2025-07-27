У Криму дітей змушують співати гімн Росії: у разі відмови вимагають розписки у батьків

У таборі "Ай-Кемп" у селі Піщане на окупованій території Криму дітей змушують співати гімн Росії. Коли діти почали відмовлятися від цього, адміністрація закладу почала вимагати розписки родин дітей з поясненнями такої поведінки.

Лише з розпискою діти можуть відмовитися брати участь у виконанні гімну держави-агресорки чи у подібних патріотичних заходах. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рух громадського спротиву "Жовта стрічка".

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Як дітей у Криму змушують співати гімн Росії?

Як зазначають активісти, після скарг з боку дітей, адміністрація закладу не скасувала примусову участь у таких заходах, а натомість зажадала від батьків письмові розписки з поясненням причин відмови. Без подання подібної заяви дитина не має права відмовитися від виконання гімну чи участі в "патріотичних заходах".

До окупації Криму "Ай-Кемп" був міжнародним молодіжним центром відкритого формату. Проте після 2014 року "активно використовується для ідеологічної обробки неповнолітніх, зокрема через участь у патріотичних акціях за участі представників силових структур РФ", розповіли представники руху.