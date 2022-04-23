Діти бояться навіть сходити в туалет, – жителька Маріуполя про ситуацію на "Азовсталі"

Жителька Маріуполя розповіла про ситуацію на "Азовсталі". Там є багато дітей. Батьки віддають їм останню їжу, запасів майже не лишилось.

Жінка розповіла, що перебуває там з дітьми вже майже 2 місяці. Люди навіть не бачать сонця.

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Діти бояться сходити в туалет

За словами жительки, не було ні дня, коли б вони не чули обстрілів. Діти вже бояться просто сходити в туалет. Вони навіть не можуть справити життєву людську потребу.

Ми перебуваємо на межі, що скоро в нас не буде харчування. Ми не зможемо навіть прогодувати наших дітей,

– наголосила жінка.

Тому вона у розпачі звернулась до світу та попросила забезпечити евакуацію мирних жителів з комбінату "Азовсталь".

Дивіться відео, що відбувається на "Азовсталі":