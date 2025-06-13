Діти з Чернівців були на екскурсії: нові деталі жахливої автотрощі у Франції

В автобусі, який потрапив у жахливу дорожньо-транспортну пригоду у Франції, були діти з Чернівців, які поверталися додому зі шкільної екскурсії.

За попередньою інформацією, загиблих серед неповнолітніх немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на посольство України у Франції та місцеві ЗМІ.

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Що відомо про дітей, які були в автобусі

У Франції на автомагістралі А81 біля міста Ле-Ман у п'ятницю, 13 червня, близько 13:00 український пасажирський автобус потрапив в аварію. У ньому були діти з Чернівців, які поверталися додому зі шкільної екскурсії.

Внаслідок ДТП 4 людини загинули, ще щонайменше 11 пасажирів отримали серйозні поранення, а 34 отримали легкі поранення. Загалом в автобусі на момент аварії перебувало близько 60 українців.

В автобусі перебували діти з Чернівців віком від 14 до 18 років та дев'ять дорослих, які їх супроводжували. Вони були на шкільній екскурсії в рамках шкільного обміну із ліцеєм Латуш у Пльермелі, і вже поверталися в Україну.

Укрінформ, посилаючись на джерела, повідомляє, що серед загиблих в результаті автобусної аварії в регіоні Сарт неповнолітніх немає. Водночас серед дев’ятьох важко травмованих найімовірніше є українські підлітки.

До слова, раніше повідомляли, що на місце аварії виїхали представники посольства й особисто посол України. Рух автомагістраллю А81 призупинено, на місці події працюють служби екстреного реагування.