Там складна історія, – влада Маріуполя розповіла про дитину, що забула слова на "Лужниках"

Росіяни влаштували 22 лютого пропагандистський концерт на "Лужниках". Вони вивели на сцену дітей, батьків яких вбили в окупованому Маріуполі, що на Донеччині.

Окупанти змусили дітей дякувати російським військовим. Одна з дівчат, перелякалася й сказала, що забула слова. Про це в ефірі національного телемарафону розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає 24 Канал.

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"Діти справді були з Маріуполя. Дійсно ця дівчинка, яка забула слова і яку штовхали до військових, теж з Маріуполя. Там взагалі складна історія. Вона з багатодітної сім'ї. Перед початком повномасштабного вторгнення її розлучили з матір'ю, яка мала глибоку депресію. Сусіди розповіли, що жінка не могла нормально реагувати через свій психічний стан і її вбили росіяни під час обстрілу", – сказав Андрющенко.

Дитина травмована

За словами радника мера Маріуполя, у дівчинки залишилися брат та сестра. Пропагандисти не використовують брата і вона про нього не згадує.

Росіяни викрали дитину з перших днів окупації. Оцінювати 15-річну дитину в цьому дійстві складно. Маємо розуміти, який психологічний стан у неї. Там збиті орієнтири й глибока травма, – зазначив Андрющенко.

Що відомо інших дітей з концерту

На "Лужниках" виступив так званий "доброволець" з Челябінська Юрій Гагарін із позивним "Ангел". Окупанти заявляють, що він врятував 367 маріупольських дітей. Кількох з них змусили дякувати вбивці на сцені.

"Спасибі дядькові Юрі за те, що він мене, мою сестру і сотні тисяч дітей врятував із Маріуполя", – сказала зі сцени 15-річна Аня Науменко.

Біля Ані стояла її молодша сестра Кароліна й закривала вуха через гучні звуки. Росіяни вбили матір дівчат на початку квітня.

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На сцені також був хлопчик. Його звати Костя Ващишин. Він стояв у чорній шапці та сірій куртці. батьки хлопчика вижили, але, ймовірно, живуть в окупованому Маріуполі. Журналісти видання "Важные истории" встановили, що троє дітей з концерту вже раніше були в одному з пропагандистських шоу у жовтні 2022 року. Їх також супроводжував окупант Гагарін.