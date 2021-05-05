Діти тихо підходять, обіймають і мовчать: щемливі деталі повернення Антоненка додому

Андрій Антоненко, якого підозрюють у підготовці вбивства українського журналіста Павла Шеремета, нарешті перебуває вдома. Під цілодобовим домашнім арештом він знову звикає до своєї квартири – у ній не був аж 505 днів.
Джерело:ТСН
Антоненко перебуває з електронним браслетом. Діти дбайливо підв'язали його гумками для волосся, щоб він не натирав татові ногу.
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За час перебування вдома Антоненко розповів, що встиг вже зламати ліжко та насолодитися домашньою кухнею. Він додав, що не збирається розслаблятись та надалі доводитиме свою невинність.
"Намагаюся тримати розум холодним", – сказав він та зауважив, що "ця історія перейшла всі грані маразму".
Дружина Світлана зауважила, що діти – син Віктор і дочка Варвара – після повернення батька ставляться до нього дуже трепетно.
Вони до Андрія підходять дуже тихо, обіймають і просто мовчать,
– сказала дружина.
Андрій Антоненко вдома з дітьми / Фото FreeAntonenko
Андрій Антоненко з дружиною Світланою / Фото з фейсбуку Антоненка
Антоненка випустили з СІЗО: що відомо
- 30 квітня суд змінив запобіжний захід Андрію Антоненку. Тепер він перебуває на цілодобовому домашньому арешті.
- Він перебував під вартою ще з 3 грудня 2019 року.
- На зміну запобіжного заходу Антоненку відреагував і засуджений активіст Сергій Стерненко. Він назвав це неймовірною новиною.
- Антоненка підозрюють у підготовці вбивства журналіста Павла Шеремета.