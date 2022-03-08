"Діти в "Охматдиті" лікуються у бомбосховищах": Зеленська обговорила гумпідтримку з першими леді

Перша леді України Олена Зеленська веде перемовини з дружинами президентів Франції, Польщі, Литви та Туреччини. Головні напрямки співпраці – допомога українським дітям.

Олена Зеленська наголосила, що через війну діти, які перебувають на лікуванні в "Охматдиті", зараз у підвалах лікарні. Медики надають їм допомогу в тих же підвалах.

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Під час переговорів з Бріджит Макрон та Агатою Дудою Олена Зеленська обговорила можливості перевезення хворих діток за кордон для продовження лікування. Підготовка до перевезення уже почалася.

З Еміне Ердоган Олена Зеленська обговорює можливість надання Туреччиною прихистку для українських дітей-сиріт.

З Діаною Науседієне перша леді обговорює ідею створення освітньо-культурного хабу для наших дітей, щоб створити можливості для навчання, соціалізації та спілкування з однолітками.

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