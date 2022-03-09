Негайно зупиніть вбивства, – Зеленський про обстріл лікарні в Маріуполі

Президент Володимир Зеленський відреагував на цинічний та ганебний обстріл дитчої лікарні в Маріуполі російськими терористами. Глава держави закликав світ припинити звірства російських злочинців.

Володимир Зеленсткий назвав атаку по дитячій лікарні звірством. Глава держави наголосив, що світ є співучасником цього злочину, оскільки відмовляється закривати небо.

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Люди під завалами. Діти під завалами. Це звірство! Скільки ще світ буде співучасником, ігноруючи терор? Негайно закрийте небо! Негайно зупиніть убивства! Ви маєте силу. Але, схоже, втрачаєте людяність,

– заявив Зеленський.

Крім того, глава держави додав відео з наслідками руйнування дитячої лікарні. Нагадаємо, що кількість жертв та постраждалих зараз встановлюють.

Наслідки обстрілу лікарні в Маріуполі: дивіться відео

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