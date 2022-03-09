Діти підтримують флешмоб та співають "Гей, у лузі червона калина": зворушливе відео
9 березня 2022 , 16:25Читать новость на русском
В Україні вже 14-й день триває війна. Кожен підтримує бойовий дух по-своєму. Наприклад, вокаліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зробив це у звичній для себе манері – заспівав.
Він виконав гімн Українських січових стрільців на тлі святині Софії Київської. Ініціативу Хливнюка підхопили й інші, запустивши справжній флешмоб.
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Діти співають "Гей, у лузі червона калина"
До флешмобу приєднався Юрчик з Волині. Хлопець заспівав пісню, що лунає в серці кожного українця та українки.
А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
– співає він.
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