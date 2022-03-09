Діти підтримують флешмоб та співають "Гей, у лузі червона калина": зворушливе відео

9 березня 2022 , 16:25
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм Національної поліції України

В Україні вже 14-й день триває війна. Кожен підтримує бойовий дух по-своєму. Наприклад, вокаліст гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк зробив це у звичній для себе манері – заспівав.

Він виконав гімн Українських січових стрільців на тлі святині Софії Київської. Ініціативу Хливнюка підхопили й інші, запустивши справжній флешмоб.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Діти співають "Гей, у лузі червона калина"

 

До флешмобу приєднався Юрчик з Волині. Хлопець заспівав пісню, що лунає в серці кожного українця та українки.

А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!
– співає він. 

Дивіться відео:


Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Марта Касіянчук