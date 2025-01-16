У Києві підлітки влаштували вибух на паркінгу: батьків притягнули до відповідальності

Днями до управління поліції Дніпровського району Києва надійшло повідомлення про вибух на паркінгу. На місці події правоохоронці виявили пошкоджену пластикову пляшку з залишками речовини, яка, ймовірно, стала причиною вибуху.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відділ комунікації поліції Києва. На щастя, обійшлося без постраждалих.

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До вибуху причетні неповнолітні

Під час перевірки поліцейські встановили, що до інциденту причетні двоє 15-річних киян. Хлопці заради розваги змішали хімічні речовини у пластиковій пляшці, яка вибухнула.

Поліцейські провели профілактичну бесіду з неповнолітніми та склали на їхніх батьків протоколи про адміністративні правопорушення. Йдеться про невиконання обов'язків щодо виховання дітей.

Поліція столиці наголошує, що подібні "розваги" можуть призвести до травмування учасників та інших громадян. Правоохоронці закликають батьків проводити роз’яснювальні бесіди з дітьми та контролювати їхнє дозвілля.

До слова, нещодавно на Хмельниччині 12-річний хлопець провалився під кригу. Повертаючись зі школи, він пішов "рибалити". Крики про допомогу почув випадковий перехожий, на місце прибули рятувальники. Після складної операції з порятунку дитини, першу допомогу їй надали медики.