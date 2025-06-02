На Харківщині відшукали дітей, які зникли під час гри в хованки: що кажуть в поліції

В неділю, 1 червня, троє дітей зникли під час гри в хованки у Лозівському районі на Харківщині. Стало відомо, що дітей відшукали.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне, якому про це повідомили в пресслужбі поліції регіону.

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На Харківщині знайшли зниклих дітей

В понеділок, 2 червня, в Харківській області відшукали 3 дітей, які зникли під час гри у хованки. За словами правоохоронців, "з ними все добре".

За даними пресслужби поліції, дітей знайшли в полі між селами Бунакове та Біляївка Лозівського району.

Жодних подій кримінального характеру з ними не сталося,

– ідеться в повідомленні.

Так, 2 червня близько 15 години дня працівники Лозівського районного відділу поліції знайшли дітей у полі.

"Вони ходили гуляли. Вночі спали у теплиці. Поліцейські провели з малолітніми профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому", – вказали правоохоронці.

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Нагадаємо, що правоохоронці повідомляли про те, що розшукуються троє малолітніх мешканців села Бунакове Лозівського району.

За даними працівників правоохоронних органів, 1 червня близько 17 години вечора з будинку сімейного типу зникло троє вихованців, які разом з іншими дітьми пішли грати у хованки.