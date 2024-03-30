Болотиста пастка в центрі міста: у Підмосков'ї школярів засмоктало у багнюку – відео

У російському Солнєчногорську двоє дітей застрягли у багнюці прямо у центрі міста. Місцева влада не попіклувалася про доброустрій, тому на центральній площі утворилася справжня трясовина.

Обох школярів вдалося витягнути з полону багна, однак без допомоги рятувальників не обійшлося. Один з постраждалих внаслідок інциденту залишився без ботинка.

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Полон у Солнєчногорську

У місті Солнєчногорськ, що у Підмосков'ї, через недбалість місцевої влади, яка не попіклувалася про зливи води та важку техніки, утворилося справжнє болото. Зазначалося, що раніше у центрі міста стояла ковзанка, проте після її демонтажу комунальники залишили там гору піску, який, змішавшись із водою, перетворився на справжню пастку.

Діти застрягли у багні: дивіться відео

У мережі публікують відео, на яких двоє школярів застрягли у трясовині, які утворилася прямо на центральній площі. Так, одного хлопчика вдалося витягнути одразу. Проте він був весь у бруді, а також втратив один ботинок.

Спроби порятунку другого хлопчика місцевими: дивіться відео

Іншого ж хлопчика трясовина утримувала сильніше. Місцеві спочатку намагалися самостійно звільнити дитину – навіть використовували лопати – однак нічого не вдавалося. Очевидці викликали рятувальників, які вже витягнули дитину з болота.

На порятунок малечі прибули рятувальники: дивіться відео

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