Вижила тільки одна дитина: у пожежі на Харківщині загинули двоє дорослих і 10-річна дівчинка

На Харківщині сталася пожежа, під час якої загинуло троє людей. У ДСНС розповіли деталі трагедії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Харківської області.

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Смертельна пожежа на Харківщині

О пів на першу ночі 17 березня рятувальникам повідомили про пожежу у приватному домоволодінні. Вони виїхали до села Новомихайлівка Сахновщинської громади Берестинського району.

Уночі горіло і цивільне підприємство на Харківщині у селі Кам'яна Яруга. Росіяни атакували область безпілотниками.

За викликом відразу виїхало 2 відділення Служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття вогнеборців пожежа охопила всю площу оселі, яка складала 50 квадратних метрів. В осередку пожежі рятувальники виявили тіла трьох людей – 46-річного чоловіка, 41-річної жінки та 10-річної дівчинки. Ще один 14-річний хлопчик дивом врятувався, отримавши гостру реакцію на стрес,

– сказано в дописі.

Пожежа у Новомихайлівці / Фото ДСНС

11 працівників ДСНС змогли повністю загасити вогонь тільки о 6 ранку. Що спричинило пожежу – поки не відомо, це встановлюють.