У Кривому Розі 5-річний хлопчик провалився в каналізаційний люк на дитячому майданчику

У Кривому Розі 5-річний Захар провалився у відкритий каналізаційний люк, коли грався з м'ячем у дворі. Хлопчик зміг ухопитися за край і врятувався, проте він зазнав ушкоджень.

Люк досі відкритий, а місцеві мешканці самотужки намагаються убезпечити дітей. Про це пише 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

Дивіться також Залучені БпЛА: на Прикарпатті вже другу добу шукають маленького Кирила, який зник у лісі

Дитина впала в каналізаційний люк: деталі справи

Як передають кореспонденти, інцидент стався 15 червня у дворі багатоповерхівки. Захар грав із м'ячем, коли провалився у люк. За словами матері хлопчика, він встиг ухопитися за край отвору руками. Саме це врятувало йому життя.

Він дуже злякався, дуже. Сказав, що йому тяжко дихати, тому ми викликали швидку допомогу,

– пояснила мама Захара.

Як передає видання, на крик дитини прибігла сусідка. Саме вона допомогла витягти хлопчика. Вона зазначила, що якби дитина була меншою, вона б не змогла вибратися.

Захара оглянули лікарі та діагностували забій грудної клітки. Проте госпіталізація не знадобилась.

Голова ОСББ повідомив журналістам, що люк належить "Кривбасводоканалу". Востаннє його ремонтували кілька років тому. Щоб запобігти трагедіям, мешканці самі поставили бетонні кріплення на отвір.

До слова, у приватному дитячому садку в Києві дворічний хлопчик впав зі сходів і отримав черепно-мозкову травму. Виховательці закладу оголосили підозру. Попри це, представники садка звинувачують самого хлопчика, заявляючи, що він був надто активним.