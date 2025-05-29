Не втримала 2-річного малюка на сходах: у Києві судитимуть виховательку дитсадка

Наприкінці грудня 2024 року в Деснянському районі Києва до правоохоронців надійшло повідомлення про травмування 2-річної дитини у приватному дитсадочку. Слідчі довели вину 46-річної виховательки, яка допустила падіння малюка зі сходів.

Про це в четвер, 29 травня, повідомили в Національній поліції, передає 24 Канал. Обвинувальний акт скерували до суду.

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Що відомо про інцидент

Під час перебування у дошкільному закладі 2-річний хлопчик впав на сходах, унаслідок чого зазнав тяжких тілесних ушкоджень у вигляді закритої черепно-мозкової травми.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що жінка, спускаючись сходами з їдальні за руку з малюком, не втримала його.

У квітні виховательці повідомили про підозру за статтею про неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, що спричинили тяжкі наслідки.

Обвинуваченій загрожує до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Нагадаємо, нещодавно на території дитячого садка в Голосіївському районі Києва знайшли мінометну міну часів Другої світової війни. Сапери вилучили небезпечну знахідку та вивезли її на полігон для знешкодження.