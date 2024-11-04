Скандал у дитсадку Івано-Франківська: вихователі жорстоко поводилися з 3-річними малюками

В одному із дитячих дитсадочків Івано-Франківська спалахнув скандал. Батьки поскаржилися до поліції на вихователів закладу через їхнє неприпустиме поводження з малюками.

Інцидент трапився у закладі дошкільної освіти №18 "Зернятко". Там вихователька та няня погрожували трирічним дітям, якщо ті не хотіли їсти, взуватися чи виконувати інші дії. Малюків лякали візитом до психолога або до поліції. Зрештою, поліція таки прийшла, але до самих освітян, передає 24 Канал із посиланням на видання "Галка".

Дивіться також Отруєння грибами родини з Тернопільщини: 2-річна дівчинка померла попри пересадку печінки

Погрожували "одломити голову"

До журналістів і батьків дітей потрапили аудіозаписи, на яких чітко чути, як педагоги спілкуються із дітьми на підвищених тонах. Когось називають "хамовитою дитиною", а комусь обіцяють "одламати голову".

Ще одній дитині погрожували "метеликом" – місцем для "нечемних дітей". А коли переляканий малюк заплакав, йому погрожували поліцією та візитом до психолога. Потім чути, як дитина питає, чи прийде мама, на що вихователька відповідає, що ні, чим викликає ще більшу істерику в малюка.

Обурені почутим на аудіозаписах батьки прийшли до правоохоронців. Вони розповіли, що працівниці дитсадка постійно психологічно тиснуть на дітей і залякують фізичним насильством.

Наразі відомо, що поліція звернулася до Департаменту освіти та науки Івано-Франківської міської ради з метою вжити заходів щодо уникнення тиску, захисту прав та інтересів дітей.

Слідчі Івано-Франківського РУП також розпочали кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей.

31 жовтня у заклад навідувалося керівництво Департаменту освіти, після цього було прийняте рішення про звільнення двох освітян.

До слова, на Львівщині розслідують порушення прав дітей у дитячому притулку, зокрема незаконне позбавлення волі. Встановлено, що дітей тримають в ізоляторі як покарання, а лікарі працюють без ліцензії.