Дитяча армія Путіна: що відомо про останній оплот диктатора

Через значні втрати Кремль намагається сформувати нову партію гарматного м’яса для продовження боїв. Збираються відправити на війну дітей – так звану "Юнармію" з окупованого Криму.

Москва не має живої сили для поповнення окупаційних військ в Україні. Тому хочуть залучити в армію дітей з 17 років.

До теми Росія може залучити до війни близько 1800 дітей з "юнармії Криму"

Відповідний наказ вже підписав міністр оборони Росії.

Так само робили нацисти

У ЗСУ зауважили, що аналогічні дії здійснювала нацистська Німеччина в роки Другої світової, залучаючи до війни підлітків з "Гітлер'югенду".

Після приходу нацистів до влади, вступ дітей та підлітків до "гітлерівської молоді" став обов’язковим. Коли стало зрозуміло, що Німеччина програє війну, нацисти зіткнулись з дефіцитом кадрів.

На дітей легше впливати

У січні 1943 року запровадили обов'язкову службу для молоді допризовного віку. Це були школярі старших класів, однак траплялись навіть 12-річні хлопчики. Дітей переконували у перемозі над ворогом, на них було легше впливати.

Бажаючи довести вірність фюреру, вони безстрашно воювали із супротивником. Діти служили у партизанських загонах, розстрілювали полонених і кидались на танки з гранатами.

Наприкінці війни до армії залучили навіть дівчаток.

"Юнармія" стане останнім оплотом Путіна

Дитяча мілітарна організація в Росії максимально схожа до своєї попередниці – "Гітлер'югенду". Радикальна пропагандистська робота забезпечує відданість молоді Путіну.

На черзі наступний крок Кремля – використати російських підлітків у ролі гарматного м’яса. Як і для Гітлера, діти стануть останнім оплотом Путіна напередодні краху рашистського рейху,

– попередили у ЗСУ.

Важливо – Розвідки попередили про одну з найвизначніших битв війни: