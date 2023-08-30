"Пам'ятатиму про тебе у всіх галактиках": Меланія Подоляк написала щемливий допис про "Джуса"

Дівчина Андрія Пільщикова оприлюднила допис, у якому щемливо звернулась до легендарного пілота. Меланія Подоляк також опублікувала спільне фото з українським льотчиком, якого справедливо називають одним з рушіїв модернізації Повітряних сил України.

Варто зазначити, що попрощались з асом 29 серпня в Києві у Патріаршому храмі Воскресіння Хрестового. Дівчина пілота подякувала всім, хто прийшов та допомагав їй у ці дні – і словом, і ділом.

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Що написала дівчина "Джуса"

Бувай, я пам'ятатиму про тебе

В усіх галактиках, в усіх морях,

– пообіцяла Меланія Подоляк.

Вона опублікувала їхнє спільне фото, на якому Андрій Пільщиков у відомому шоломі. Його наставник з харківського "Цивільного повітряного патруля" пілот "Сталкер" розповідав Суспільному, що саме фотографією пілота у літаку в французькому шоломі ЗМІ ілюстрували новини про "Привида Києва".



Меланія Подоляк опублікувала фото з "Джусом" / Фото з соцмережі дівчини

Дівчина також пригадала, що Андрій був дуже скромним.

Хочеться тепер, щоб якомога більше людей знало усе, що він робив,

– написала дівчина.

Також вона поширила великий матеріал про льотчика, опублікований у виданні "Мілітарний". Там відзначили, що Андрій Пільщиков з дитинства захоплювався авіацією та відвідував аеродроми Харківської області. Відомо, що пілот:

народився 3 лютого 1993 року у Харкові, навчався у місцевій гімназії №116;

з 2008 року займався авіа спотингом і викладав свої фото на сайті spotters.net.ua, був одним із засновників спотерського руху у Харкові;

був серед 20 школярів, які потрапили в перший набір кадетського центру;

після гімназії не зумів вступити в Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба через поганий зір;

закінчив Харківський авіаційний інститут, зробив корекцію зору та вступив у омріяний ХНУПС.

Взимку 2016 року після завершення навчання почав служити у 40-у бригаді тактичної авіації у Василькові.

У 2019 році стажувався в Каліфорнії для вивчення питань організації та проведення льотної підготовки за стандартами НАТО на авіабазі Повітряних сил Національної гвардії, літав на F-15. Саме там отримав позивний "Джус", що з англійської – сік, адже тільки цей напій замовляв на барі.

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У 2021 році звільнився з Повітряних сил ЗСУ, та після початку повномасштабного вторгнення повернувся на службу. Спочатку служив у підрозділі охорони аеродрому, та потім повернувся до польотів. Брав участь в обороні Києва.

За словами "Сталкера", ідея "Привидів Києва" – це задум Андрія. Адже наші пілоти успішно працювали, попри заяви росіян про "знищення" нашої авіації в перший день війни.

Й Андрій, а в нього такий їдкий тролінг був, каже: "А це ж ми на тих самих літаках, які вони знищили, яких немає — на них їм "навалюємо" так, що аж шуба завертається. Ну і хто ми? Привиди!",

– заявив "Сталкер".

Варто зауважити, що "Джус" регулярно давав інтерв'ю іноземним ЗМІ та пояснював, навіщо нам сучасні західні літаки. Він дуже вболівав за передачу нам F-16 та був одним з основних рушіїв у обговоренні питання передачі Україні цих винищувачів. Для цього їздив у США.

Після зустрічі з відомими сенаторами та конгресменами, конгресмен Адам Кінзінгер, який був пілотом повітряного танкера KC-135 Stratotanker, у червні 2022 року вніс на розгляд до Палати представників Конгресу США проєкт “Ukraine Fighter Pilots Act”.

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук 29 серпня пообіцяв матері пілота, що, коли Україні нададуть F-16, то вона зробить перше коло у літаку замість сина.