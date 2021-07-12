Я так висловлюю повагу, – дівчина станцювала на меморіалі Небесної Сотні в Хмельницькому

У Хмельницькому 11 липня дівчина станцювала на пам'ятнику Героям Небесної Сотні. Вона кружляла та сиділа на монументі.

Танцюристку помітили очевидці. Вони були вимушені зробити зауваження дівчині.

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Як відреагувала дівчина

За словами автора відео, дівчина попросила, щоб її не чіпали та відійшли. Ба більше, вона стверджувала, що таким чином висловлює Героям повагу.

Я висловлюю так їм свою повагу,

– виправдовувалась танцюристка.

До речі, українці у коментарях під дописом відреагували по-різному:

"Це наруга";

"Я думаю, що, скоріш за все, вона просто не розуміла, що робить";

"Сьогодні вона танцює на постаменті, а завтра на цвинтарі на чужій могилі. Хотіла б висловити повагу, то станцювала б поруч. А це – для привертання уваги";

"Жах".

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