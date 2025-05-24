У Дніпрі 17-річна дівчина танцювала серед могил під російський трек: їй оберуть покарання

У Дніпрі 17-річна дівчина танцювала на могилах під російський трек. У пісні йдеться про канібалізм.

Відео з місцевого кладовища дівчина опублікувала у TikTok. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Дніпра.

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У Дніпрі підліток танцювала на могилах

Неповнолітня мешканка Дніпра зняла відео у соцмережі, де танцює під російський трек біля надгробків на кладовищі Соборного району міста.

У пісні російського виконавця йдеться про канібалізм, лунає багато нецензурної лексики.

На ситуацію відреагували правоохоронці. Ювенальна поліція встановила особу дівчини – виявилось, що це 17-річна місцева жителька.

З дівчиною та її матір'ю провели профілактичні розмови щодо неприпустимості подібної поведінки поблизу місць поховань.

Відносно неповнолітньої склали адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство). Питання призначатиме їй суд.

За таке правопорушення може загрожувати покарання у вигляді: