Було лише 7 років, коли прийшли окупанти: 18-річна дівчина втекла з Макіївки до України

З тимчасово окупованої Макіївки втекла 18-річна дівчина. Свою втечу їй довелося приховувати навіть від батьків, адже вони підтримують країну-агресорку.

Переїзд в Україну дівчина почала планувати за пів року до свого повноліття. Як дівчина виїжджала з окупованої Макіївки – повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Як дівчина втекла з окупованого Донецька

Коли Росія окупувала Макіївку під Донецьком, дівчинці було лише 7 років. Тоді вона не розуміла, що відбувається, чому скрізь ходіть військові та все таке покинуте. За словами дівчини, протягом довгого часу вона вважала, що таке життя є нормальним, однак з кожним роком вона почала усвідомлювати, що насправді відбувається.

Родина дівчинки спочатку жила у Макіївці, а згодом – переїхала у Донецьк. Дівчина зізналася, що її батьки підтримують Росію, і через це в сім'ї було багато суперечок. Згодом вона зрозуміла, що це не дає результату, а тому почала діяти самостійно. З 7 класу у школі дівчини перестали викладати українську, а тому вона почала навчатися дистанційно в українській школі.

До повномасштабного вторгнення дівчина мала друзів у Маріуполі. Однак з початком повномасштабної війни вона втратила з ними зв'язок, і до сьогодні не знає, що з ними сталося. Згодом дівчина познайомилася з хлопцем з Києва. Він розповідав їй про злочини російської армії, про те, що відбувалося у 2014 роках та як росіяни окупували українські території.

Мені було цікаво його слухати. На початку війни він був не такий маленький, як я. Після його розповідей у мене склався пазл. Це – окупація. Всюди російські прапори, дуже багато військових. У нас в Донецьку постійні затори, бо військові сідають п'яні за кермо та вчиняють ДТП. Для них немає закону, вони можуть чіплятися до дівчат і їм нічого не буде,

– з жахом пригадує дівчина.

За пів року до повноліття дівчина вирішила, що буде виїжджати з окупованих територій. Всю інформацію та контакти дівчина нікому не розповідала, адже це було небезпечно. 5 березня їй виповнилося 18 років, тоді вона сказала батькам, що хоче поїхати з подругами погуляти у Таганрог (Ростовська область) і батьки її відпустили.

Однак дівчина поїхала не в Ростовську область, а в столицю Білорусі – Мінськ. З переїздом дівчині постійно допомагали волонтери. У Білорусі дівчина також отримала "білий паспорт", з яким змогла в'їхати в Україну.

Дівчина боялася, що батьки можуть силоміць повернути її на окуповані території, однак дівчині вдалося виїхати в Ковель, а звідти – у Суми. Коли батьки дізналися, де насправді перебуває їхня донька, то почали вмовляти, аби вона повернулася додому.

Втім, дівчина планує отримати український паспорт та вступити до університету. У Києві вона планує здобути освіту архітектора, аби потім відбудовувати Україну.

Я плакала від щастя, коли побачила військових ЗСУ, я не вірила, що нарешті за стільки років бачу український прапор, що я чую людей, які говорять українською мовою. Коли мене везли з Ковеля у Суми, то я казала водію, що це моя мрія – бути в Україні. Коли я ще була в Мінську, у мене було відчуття, що я пройшла пів шляху до свободи,

– зізнається дівчина.

Дівчина розповіла, як тікала з окупації: дивіться відео

До слова, раніше активісти розклеїли понад сотню проукраїнських постерів у центрі окупованого Донецька.