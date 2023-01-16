У Дніпрі врятували дівчину, що від народження не розмовляє та не могла покликати на допомогу

27-річна дівчина, яку врятували вчора з-під завалів багатоповерхівки у Дніпрі, не могла кликати на допомогу, оскільки від народження не розмовляє.

Про це повідомила її сестра. Наразі дівчина у реанімації з сильним переохолодженням. На момент удару вона разом з чоловіком та однорічним сином була вдома. Їх досі не знайшли, пише 24 Канал.

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Це Катя – моя сестра! Її знайшли лише сьогодні зранку і слава Богу живою. Вона з родиною жила в тому клятому будинку на Перемозі! Вона не могла кликати на поміч, бо з дитинства глуха! Шукають ще її однорічну дитину і чоловіка! Дай Боже, знайдуть живими й неушкодженими,

– повідомила сестра дівчини.

ДСНС врятували жінку з-під завалів / Фото Ян Доброносов

Попередньо повідомляли, що рятувальники почули крик про допомогу о 1 ночі 15 січня і почали пошук потерпілої. На ранок, близько 11:30 працівники ДСНС змогли дістатись до дівчини та врятували її з-під завалів.

Однак, виявилось, що ні дівчина, ні чоловік не розмовляють. Тож, кликати на допомогу вони не могли. Те, що Катю змогли знайти у руїнах – диво.

Чоловіка та сина Каті досі не знайшли

Катя Кулак-Зеленська разом із чоловіком Олексієм прожили 10 років. Їхньому маленькому сину – рік.



Катерина разом із маленьким сином / Фото інстаграм дівчини

Доля чоловіка Олексія Каті та синочка – невідома / Фото інстаграм Катерини

Катя перебуває у реанімації із сильним переохолодженням. Вона понад 20 годин пробула на морозі в одному лиш топі та лосинах. На момент госпіталізації температура тіла дівчини становила 31 градус.

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