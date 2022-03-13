Дівчинка, який відірвало руку, діти у підвалах: історії постраждалих під час евакуації

Нардепка Ольга Василевська-Смаглюк поділилася історіями постраждалих під час евакуації на Київщині. Політикиня розповіла, що 12 березня вдалося врятувати близько 7 тисяч людей.

За словами нардепки, упродовж останніх днів понад 40 тисяч людей стали вимушеними переселенцями з Бучанського та Вишгородського районів. Наразі евакуйовані їдуть потягами, маршрутками, ночують у школах та спортзалах.

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Історії евакуйованих

Василевська-Смаглюк розповіла, що дівчинка, якій відірвало руку, наразі перебуває у безпеці. Вона виїхала за кордон, де отримає необхідну допомогу.

Приватний будинок для літніх людей з Бучі вдалося евакуювати 12 березня. Життю літніх людей нічого не загрожує.

На Буковину вдалося перевезти дитячий будинок з Ворзеля.

Дворічний хлопчик, який після пересадки печінки провів в укритті у підвалі понад 10 днів, отримує допомогу.

До Києва привезли 20 круглих сиріт. З них 10 – 2022 року народження.

Літні люди залишаються у підвалах та будинках

Нардепка наголосила, що багато людей не змогли умовити їхати або забрати своїх батьків. Літні люди без їжі та необхідних ліків залишаються у підвалах або будинках у Бучі, Гостомелі, Ірпені.

Також в окупації залишаються багато дітей з батьками. Вони не чули про евакуацію або бояться вийти. Деяких людей утримують у підвалах насильно.

Також на Бородянщині під завалами в одному будинку перебувають 25 людей. У сусідніх – ще близько 40 людей. Психоневрологічний інтернат, у якому – близько 400 людей – в оточенні ворога.

Василевська-Смаглюк наголосила: настоятель місцевої церкви УПЦ МП проповідує вивіз людей в Гомель. Станом на 12 березня вже були свідчення, що декого вивезли під дулом автоматів.

Люди намагаються передати одне одному їжу. Водночас дані про це відстежують. Зокрема, спостерігають за волонтерськими каналами.

Човникова гуманітарка тоне або на шляху туди, або на шляху назад, з людьми на борту. Тіла двох дорослих жінок вже знайшли в київському водосховищі. Тіла двох дітей ще шукають,

– наголосила нардепка.

Василевська-Смаглюк розповіла, що у всіх лікарнях ОТГ закінчуються ліки.

"Там, куди їх вдається завезти, орки запитують, звідки вони взялись. Йде полювання і на голів ОТГ. Їх викрадають. Тому вони переховуються. А люди вважають, що їх залишили сам на сам", – поділилася політикиня.

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