Дівчинка з Японії зворушливо підтримала українців: опублікувала малюнок, підписаний українською

Боротьбу українців проти рашистських окупантів підтримує весь цивілізований світ. Навіть діти розуміють, що Україна зараз героїчно виборює своє право на життя, незалежність і свободу.

Маленька японка Каорі у твітері поділилась своїм малюнком, де висловила підтримку українцям. Українською мовою дівчинка написала, що японці роблять усе можливе, аби ми вистояли.

Головне Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни

Каорі опублікувала фото свого малюнку у відповідь на твіт засновника InformNapalm про війну в Україні.

Україна! Зробіть світ мирним! Я люблю Україну. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати Україну. Не вмирай до кінця війни! Хай буде щасливий світ. Слава Україні! Україна – друг,

– підписала малюнок маленька японка.

Дівчинка зазначила, що вперше писала українською мовою, і адресує свій малюнок усім, хто зараз перебуває в Україні.

Малюнок дівчинки з Японії / Фото з твітеру Каорі

Зверніть увагу – Херсонці переспівують музику окупантів: дивіться відео