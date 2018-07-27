Дівчинку з Нігерії назвали найкрасивішою дитиною в світі: фото
Користувачі мережі та ЗМІ уже охрестили 5-річну Джейрах з Нігерії "найкрасивішою в світі дівчинкою".
Джейрах стала справжньою знаменитістю після того, як фотограф Мофе Бамаіва виклала її фотографію в Instagram.
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Дівчинка здивувала упевненістю і зрілістю для такого юного віку, а також незвичайною лялькової красою.
Бамаіва також додала, що у Джейрах є дві сестри "з красивими обличчями і сильними характерами".
Проте деякі користувачі засумнівалися, чи справді це краса від природи чи фотошоп.
Джерело: 24 Канал
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