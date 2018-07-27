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Дівчинку з Нігерії назвали найкрасивішою дитиною в світі: фото

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5-річну Джейрах з Нігерії назвали найкрасивішою дитиною
5-річну Джейрах з Нігерії назвали найкрасивішою дитиною / Фото з Іnstagram

Користувачі мережі та ЗМІ уже охрестили 5-річну Джейрах з Нігерії "найкрасивішою в світі дівчинкою".

Джейрах стала справжньою знаменитістю після того, як фотограф Мофе Бамаіва виклала її фотографію в Instagram.

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Дівчинка здивувала упевненістю і зрілістю для такого юного віку, а також незвичайною лялькової красою.

Бамаіва також додала, що у Джейрах є дві сестри "з красивими обличчями і сильними характерами".

Проте деякі користувачі засумнівалися, чи справді це краса від природи чи фотошоп.

 

Теги: LifeStyle Мода Діти і неповнолітні
Джерело: 24 Канал
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