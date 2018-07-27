Дівчинку з Нігерії назвали найкрасивішою дитиною в світі: фото

Користувачі мережі та ЗМІ уже охрестили 5-річну Джейрах з Нігерії "найкрасивішою в світі дівчинкою".

Джейрах стала справжньою знаменитістю після того, як фотограф Мофе Бамаіва виклала її фотографію в Instagram.

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Допис, поширений BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) 20 Лип 2018 р. о 12:23 PDT

Дівчинка здивувала упевненістю і зрілістю для такого юного віку, а також незвичайною лялькової красою.

Допис, поширений BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) 20 Лип 2018 р. о 3:04 PDT

Допис, поширений BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) 20 Лип 2018 р. о 10:55 PDT

Допис, поширений BMBSTUDIO (@mofebamuyiwa) 26 Лип 2018 р. о 11:35 PDT

Бамаіва також додала, що у Джейрах є дві сестри "з красивими обличчями і сильними характерами".

Проте деякі користувачі засумнівалися, чи справді це краса від природи чи фотошоп.

Допис, поширений Joba, Jomiloju & Jare Ijalana (@the_j3_sisters) 19 Лип 2018 р. о 5:11 PDT