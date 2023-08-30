Під ногами загорілася трава: на Київщині дівчину вдарило струмом під час риболовлі
Джерело:Андрій Нєбитов
Хлопець та дівчина пішли до однієї з водойм. Їхня риболовля там завершилася нещасним випадком.
Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов розповів в соцмережах про моторошний інцидент у місті Сквира. Також він поділився кадрами з місця подій.
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Чому дівчину вдарило струмом
Як пояснив Нєбитов, коли 16-річна школярка закидала вудочку, волосінь зачепила високовольтну лінію електропередач. В результаті дівчина отримала удар електричним струмом та впала на землю. На фотографії можна побачити, що під нею загорілася трава.
Постраждалу негайно шпиталізували до Білоцерківської лікарні. Вона перебуває у важкому стані з термічними опіками більшості тіла,
– написав він.
Нєбитов закликав батьків бути уважними щодо дозвілля дітей. Він наголосив, що їх потрібно попереджати про можливі ризики та небезпеку.
Такий випадок вже був на Львівщині
12-річний мешканець Волинської області приїхав на канікули до родичів у село Малехів Львівської області. Він вирішив порибалити на пожежній водоймі.
Школяр теж зачепив дроти електропередач, коли закидав вудочку, після чого його так само вдарило струмом. На жаль, цей хлопчик загинув.
Інші схожі випадки в Україні
- У Львові 20-річний житель одного сіл Яворівського району заліз на дах поїзда. Це сталося на вулиці Талліннській, де розташоване локомотивне депо. В результаті молодого чоловіка вбило електричним струмом.
- Раніше у Київській області 8-річний хлопчик дістався до дротів поблизу господарського приміщення. На щастя, він вижив після удару струмом. Цього школяра відправили до лікарні з опіком руки.