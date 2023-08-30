Під ногами загорілася трава: на Київщині дівчину вдарило струмом під час риболовлі

Хлопець та дівчина пішли до однієї з водойм. Їхня риболовля там завершилася нещасним випадком.

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов розповів в соцмережах про моторошний інцидент у місті Сквира. Також він поділився кадрами з місця подій.

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Чому дівчину вдарило струмом

Як пояснив Нєбитов, коли 16-річна школярка закидала вудочку, волосінь зачепила високовольтну лінію електропередач. В результаті дівчина отримала удар електричним струмом та впала на землю. На фотографії можна побачити, що під нею загорілася трава.

Постраждалу негайно шпиталізували до Білоцерківської лікарні. Вона перебуває у важкому стані з термічними опіками більшості тіла,

– написав він.

Нєбитов закликав батьків бути уважними щодо дозвілля дітей. Він наголосив, що їх потрібно попереджати про можливі ризики та небезпеку.

Саме ці дроти випадково зачепила дівчина / Фото Андрія Нєбитова

Від удару струмом під школяркою загорілася трава / Фото Андрія Нєбитова

Такий випадок вже був на Львівщині

12-річний мешканець Волинської області приїхав на канікули до родичів у село Малехів Львівської області. Він вирішив порибалити на пожежній водоймі.

Школяр теж зачепив дроти електропередач, коли закидав вудочку, після чого його так само вдарило струмом. На жаль, цей хлопчик загинув.

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