Постраждалу внаслідок удару по Запоріжжю 14-річну дівчину прооперували
Джерело:Суспільне
Російські окупанти перед Новим роком завдали терористичний удар по Запоріжжю. Постраждала 14-річна дівчина.
Юрій Борзенко – головний лікар Запорізької обласної дитячої лікарні – заявив, що постраждалу прооперували. Наразі дівчина перебуває у реанімації.
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Під час операції постраждалій дістали уламки з ніг та спини.
Мінно-осколкові уламки в обох гомілках та в нижній частині спини. Сьогодні плануємо перевести у відділення хірургії. Рани обробляються, осколки видалені,
– мовиться у повідомленні.
Наразі стан дівчини оцінюють як середньої тяжкості.Зверніть увагу! Також у реанімації перебуває ще один постраждалий. Його стан – важкий.
Терористична атака на Запоріжжя
Російські окупанти вдень 31 грудня завдали чергової терористичної атаки по Запоріжжю. Загарбники поранили чоловіка, 2 жінок (одна з постраждалих – вагітна) та дівчину-підлітка.
Ворог пошкодив приватні будинки. Один з них – зруйнований вщент. Загалом загарбники пошкодили близько 20 будинків. Там – вибиті вікна та частково ушкоджена покрівля. У Запорізькій міській раді повідомили, що комунальники вже зробили усі необхідні заміри ушкоджених будинків.