Постраждалу внаслідок удару по Запоріжжю 14-річну дівчину прооперували

Російські окупанти перед Новим роком завдали терористичний удар по Запоріжжю. Постраждала 14-річна дівчина.

Юрій Борзенко – головний лікар Запорізької обласної дитячої лікарні – заявив, що постраждалу прооперували. Наразі дівчина перебуває у реанімації.

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Під час операції постраждалій дістали уламки з ніг та спини.

Мінно-осколкові уламки в обох гомілках та в нижній частині спини. Сьогодні плануємо перевести у відділення хірургії. Рани обробляються, осколки видалені,

– мовиться у повідомленні.

Наразі стан дівчини оцінюють як середньої тяжкості.

Терористична атака на Запоріжжя

Також у реанімації перебуває ще один постраждалий. Його стан – важкий.

Російські окупанти вдень 31 грудня завдали чергової терористичної атаки по Запоріжжю. Загарбники поранили чоловіка, 2 жінок (одна з постраждалих – вагітна) та дівчину-підлітка.

Ворог пошкодив приватні будинки. Один з них – зруйнований вщент. Загалом загарбники пошкодили близько 20 будинків. Там – вибиті вікна та частково ушкоджена покрівля. У Запорізькій міській раді повідомили, що комунальники вже зробили усі необхідні заміри ушкоджених будинків.