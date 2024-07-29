У Франції затримали диверсанта, якого підозрюють у саботажі на залізниці

На залізниці Франції нещодавно стався збій. У місцевому МВС кажуть, що у здійсненому саботажі мережі SNCF можуть стояти ліві екстремісти.

Як розповів міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін, наразі було ідентифіковано кількох підозрюваних. Зокрема стиль роботи диверсантів мав ознаки ліворадикальних екстремістів.

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Що сталося напередодні

26 липня у Франції стався масштабний збій у роботі залізниці. Тоді ж влада заявила про можливу диверсію. Як розповів оператор залізниці SNCF, вночі невідомі пошкодили три швидкісні гілки.

Диверсія сталась в день початку Олімпійських ігор. Були пошкоджені три швидкісних гілки – північна, східна та у напрямку Атлантичного океану. Жителів Франції закликали не планувати поїздки до 29 липня.

Через диверсію приблизно 800 тисяч людей зіткнулися з перебоями в поїздах. Також для майже 100 тисяч людей довелось повністю скасувати рейси.

Хто причетний до саботажу залізниці

Підозрюваного заарештували в нормандському місті Уазель на півночі Франції в неділю, 28 липня. У нього знайшли ключі від технічних приміщень SNCF, інструменти та літературу, пов'язану з ультралівими рухами, повідомляють джерела в поліції.

Дарманін заявив, що правоохоронні органи "виявили певну кількість осіб", які могли бути причетні до диверсії на залізничній інфраструктурі в ніч на п'ятницю.

Це традиційні методи ультралівих, і під час встановлення причетних осіб деякі люди можуть виявитися пов'язаними з цими рухами, але я почекаю, поки не з'являться всі елементи розслідування.

Поки що зарано говорити, чи пов'язаний цей чоловік з актами саботажу, що паралізували французьку залізничну мережу минулої п'ятниці. Наразі він перебуває під допитом французької поліції.

Постраждала не тільки залізниця

Тим часом у понеділок, 29 липня у кількох районах Франції сталися нові диверсії на оптоволоконних кабелях.

Телекомунікаційні об'єкти, що належать французькій компанії SFR, стали жертвами актів вандалізму в ніч на понеділок, повідомляє французька газета Le Parisien.

За даними видання, в різних районах Франції були перерізані кабелі в електричних шафах, що вплинуло на роботу фіксованого зв'язку. Наразі невідомо, чи є зв'язок між актами вандалізму на телекомунікаційних об'єктах і диверсіями на залізничній мережі минулого тижня.

Це вже не перша спроба зірвати Олімпіаду. Напередодні, французькі спецслужби затримали російського агента ФСБ, який "пропив" цю можливість.