У ДПСУ розповіли ціль російських диверсантів та де вони найбільш активні

Росіяни не полишають свою диверсійну діяльність. Наразі активність диверсійно-розвідувальних груп найбільше спостерігається в межах кордону Сумської області.

Про це пише 24 Канал із посиланням на речника ДПСУ Андрія Демченка в етері "Ми – Україна".

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Що відомо про російських диверсантів

Демченко пояснив, що ворожі ДРГ продовжують свою роботу. За його словами, диверсанти найбільш активні на Сумщині. Зокрема, в районах, що межують з Чернігівщиною (на півночі) та Харківщиною (на півдні).

Він пояснив ціль диверсантів ворога.

У першу чергу ставиться завдання вивідати побудову нашої оборони, щоб надалі по позиціях наших захисників бити з більш потужного озброєння. Або ж це мінування місцевості з надією, що на цих засобах підірвуться захисники. Або власними силами спроби атакувати позиції захисників, щоб взяти в полон наших воїнів,

– розповів речник ДПСУ.

Він підкреслив, що всі спроби ворога викривалися та по ньому наносився удар, щоб диверсанти не виконали поставлених завдань.

Речник Державної прикордонної служби додав, що ведеться комплексна робота всіх підрозділів, які знаходяться в обороні в межах Сумщині, а також Харківщини й Чернігівщини. Хоч активність найбільша проявляється в межах Сумської області, загроза діяльності диверсійно-розвідувальних груп противника для сусідніх областей залишається.

Нагадаємо, що агенти російських спецслужб підірвали легковий автомобіль, унаслідок чого поранено співробітника прокуратури 6 червня. Водій почув підозрілий звук і встиг вибігти із транспорту. Підозрювані – 30-річний виконавець злочину та його 50-річний спільник.