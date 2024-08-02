На Чернігівщині викрили чоловіків, які підпалювали об'єкти Укрзалізниці на замовлення Росії
Джерело:Служба безпеки України
Поліція та СБУ викрили чотирьох чоловіків, які підпалювали об'єкти Укрзалізниці біля кордону в Чернігівській області. Росія завербувала їх через телеграм-канали.
Правоохоронці разом з СБУ затримали диверсійну групу, яка намагалась знищити 4 релейні шафи за завданням спецслужб Росії. Затримані – мешканці Одеської та Чернігівської областей.
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Що відомо про затриманих на Чернігівщині
Фігуранти шукали "легких грошей" в телеграм-каналах, де згодом були завербовані російською спецслужбою,
– розповіли в СБУ.
У Офісі генпрокурора розповіли, що чоловіки у липні 2024 року, використовуючи заздалегідь підготовлену запальну суміш, підпали релейні шафи.
Служба безпеки України затримала диверсантів "по гарячих слідах" та з'ясувала, що затримані:
- спочатку розвідували локації залізничного енергообладнання;
- потім фотографували їх для "погодження" цілей з окупантами;
- після команди від куратора з Росії – підпалювали обладнання за допомогою легкозаймистої суміші;
- коли об'єкт спалахував – знімали на відео, зафіксувавши дату, час та місця вчинення диверсій.
Через підпали релейних шаф та сигнальних установок окупанти сподівалися зірвати перевезення особового складу, техніки та боєприпасів Сил оборони на передову,
– з'ясувала Служба безпеки.
В Офісі генпрокурора уточнили, що чоловіки обрали для диверсій релейні шафи на перегоні залізничних станцій у місті Бобровиця Ніжинського району Чернігівської області.
Затримані вже перебувають під вартою.
СБУ та поліція викрила чоловіків, які працювали на Росію / Фото СБУ та Офісу генпрокурора
Затриманим загрожує довічне
У Офісі генпрокурора уточнили, що чоловікам вже повідомили про підозру в організації диверсії – вчиненні підпалів залізничних об'єктів, в умовах воєнного стану.
Якщо провину за цими статтями доведуть, то їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.