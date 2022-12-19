Крим провертається додому: у Керчі поставили ялинку з синіми та жовтими кольорами
Джерело:Сергій Стерненко
У Керчі встановили новорічну ялинку. Також в місто "запалили" синьо-жовтими вогнями.
Фото та відео новорічної ялинки в Керчі з'явилося в мережі. Зокрема, ними поділився й активіст Сергій Стерненко.
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Патріотична ялинка в Керчі
Стерненко зауважив, що "в тимчасово окупованому Криму диверсія". Бо ж ялинку в Керчі вбрали синьо-жовтими іграшками. Також синьо-жовтими вогнями запалали вулиці міста.
Активіст стверджує, що окупаційна влада вже шукає винних.
У Керчі поставили ялинку з жовтими та синіми іграшками. З такими ж кольорами вуличне освітлення. Окупаційна адміністрація проводить перевірку та обіцяє покарати винних (не жарт), – зазначив Стерненко.
Синьо-жовта ялинка у Керчі: дивіться відео
Окупанти тероризують місцеве населення в Криму
- Ситуація у тимчасово окупованому Криму залишається напруженою. Репресії активістів та кримських татар набирають обертів.
- Раніше ми повідомляли, що у Криму вже немає населеного пункту, де не було арештів людей за те, що вони просто слухали українські пісні в громадському місці.
- Переважно людей штрафують на 30 тисяч рублів. Зазначають, що можливості виїхати з Криму є, однак їх стає все менше. Станом на сьогодні відносно безпечний шлях – через територію Росії.
- Російські окупанти готуються відбивати атаки українських військових в Криму. Загарбники намагаються додатково укріпити берегову лінію на півострові.
- Українська розвідка повідомила про те, що окупанти намагаються додатково укріпити берегову лінію, побоюючись висадки українського десанту.