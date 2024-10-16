Стало відомо, що ще влітку у британському Бірмінгемі сталася пожежа на складі логістичної компанії DHL. Слідчі розглядають цей інцидент як російську диверсію.

У Британії триває розслідування події на складі DHL у Бірмінгемі, де 22 липня спалахнула пожежа. Зазначається, що ніхто не постраждав, вогонь вдалося загасити.

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Що відомо

Наразі слідчі встановили, що посилка, яка вибухнула на складі прибула туди літаком. Поки невідомо, яким саме: вантажним чи пасажирським. Також нез'ясованим залишається її місце призначення. Якби посилка спричинила вибух під час польоту, це мало б серйозні наслідки, зокрема призвело до падіння літака.

Подібний інцидент стався в Німеччині також наприкінці липня, коли підозрілий пакет, який теж доставили літаком, загорівся в іншому об’єкті DHL у Лейпцигу. Слідчі шукають зв’язки між цими двома подіями.

Про інцидент у Бірмінгемі стало відомо лише після спільних запитів Guardian і німецьких телекомпаній WDR і NDR. Це викликало запитання, чому влада не повідомила про це раніше.

Британські слідчі підозрюють, що запальний пристрій, який підклали у повітряне судно, є частиною ширшої кампанії, яку російські шпигуни проводили по всій Європі цього року.

Кен Маккаллум, голова МІ-5, минулого тижня попередив, що "російська військова розвідка ГРУ, схоже, виконує тривалу місію зі створення хаосу на британських і європейських вулицях: ми бачили підпали, диверсії тощо".

Якщо буде доведено зв’язок Росії з інцидентами в Бірмінгемі чи Лейпцигу, не одразу стане очевидним, чого прагнули досягти змовники. Будь-яка змова, яка призвела б до збиття літака, викликала б широкий міжнародний осуд.

Жодних арештів у зв'язку з пожежею в Бірмінгемі не проводилося, і британська поліція продовжує розслідування. "Офіцери спілкуються з іншими європейськими партнерами з правоохоронних органів, щоб визначити, чи може це бути пов'язано з будь-якими іншими подібними інцидентами в Європі", – сказав речник поліції.

До слова, США та Німеччина зірвали операцію Росії, метою якої було вбивство гендиректора Rheinmetall.